Het jongetje zat alleen in de attractie ‘Het Kinderspoor’. In deze attractie moet een kind zelf trappen, maar dat lukte het jongetje niet meer. Het jongetje was zelf naar de attractie gerend en in de rij gaan staan en omdat hij zo snel aan de beurt was, kon zijn moeder niet meer met hem mee.

Wat de moeder al dacht dat ging gebeuren, gebeurde ook: het jongetje kwam halverwege stil te staan. Ze ging naar de medewerkster om te vragen of ze naar het wagentje toe kon, maar zij was de moeder al voor en liep naar het treintje om het jongetje vooruit te helpen. Omdat de moeder dat zo bijzonder vond, maakte ze daar een foto van en deelde ze deze op Facebook.

Al snel werd deze foto opgepikt en inmiddels heeft het plaatje al meer dan 25.000 likes. Daarmee krijgt de medewerkster niet alleen van de moeder complimentjes, maar ook van tienduizenden anderen.

