Egbert (90) verovert ieders hart in 'De wereld volgens 80-jarigen'

Kijkers van De wereld volgens 80-jarigen smolten woensdagavond massaal toen ze kennismaakten met de 90-jarige Egbert.

In Biddinghuizen staat de immer opgewekte Egbert ook wel bekend als bakker Tiedema. Bakken is zijn grootste hobby en ondanks het feit dat hij de oudste deelnemer is van het programma, staat hij nog vol in het leven. Hij is religieus en zit wekelijks in de kerk, rijdt nog altijd van hot naar her in zijn eigen auto, zit bij verschillende kaartclubs en heeft zijn huishouden tip top op orde.

En die levenslust werkt inspirerend, blijkt ook uit de vele tweets die mensen gisteravond aan Egbert wijdden:

Zoveel hartjes voor Egbert. Oude wijze man #dewereldvolgens — Saskia (@saskia86) March 28, 2018

#dewereldvolgens kan ik Egbert adopteren? WAT een lieve man ❤️ — Patricia (@trish19622010) March 28, 2018

De 90 jarige Egbert kan niet meer fietsen.. een 3wieler fiets wil ie niet want dat is voor oude mensen. #dewereldvolgens — Danny (@The_Pania) March 28, 2018

Wow, ik ben geen gelovig mens, maar zoals Egbert in de kerk verteld over zijn vrouw, daar wordt zelfs een Pastafarian als ik stil van…….. #dewereldvolgens — Stephan Tuinenburg (@TheSteepht) March 28, 2018

Beeld: Twitter, Instagram.