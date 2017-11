Laura zit in een Egyptische gevangenis omdat ze pijnstillers meenam op reis

Iedereen die pijnstillers of voedingssupplementen slikt heeft er weleens over nagedacht op weg naar het vliegveld. “Wat als ze mijn onschuldige pillen voor drugs aanzien?” Het overkwam Laura.

De Britse Laura (33) was op weg naar het land van de piramides om haar Egyptische echtgenoot te bezoeken. Bij de douane werd ze tegengehouden, omdat ze maar liefst 290 pijnstillers in haar koffer had. De pillen zijn niet verkrijgbaar in Egypte, maar helpen goed tegen de ernstige rugklachten van Laura’s man.

Heroïne

Tramadol, de pijnstiller in kwestie, is in Nederland en Groot-Brittannië gewoon verkrijgbaar op recept, maar dit geldt niet voor Egypte. Sterker nog, in het Noord-Afrikaanse land zijn ze illegaal omdat de morfine-achtige pillen daar weleens ingezet worden als een goedkope vervanger van heroïne. En daarom zit Laura nu vast, in een krappe cel met 25 andere vrouwen.

Drugshandel

Laura zit vast op verdenking van drugshandel, waar ze maar liefst 25 jaar celstraf voor kan krijgen, of, volgens één advocaat, zelfs de doodstraf. “Mijn dochter had geen idee dat ze iets verkeerds deed. De pillen lagen gewoon bovenop haar spullen in de koffer, ze verborg helemaal niets,” zegt moeder Roberta.

Het gaat niet goed met Laura. “Ze ziet eruit als een zombie,” vertelt haar broer. De familie van de vrouw is ondertussen naar Egypte afgereisd om Laura bij te staan. Donderdag moet ze voor de rechter verschijnen. Ze wordt bijgestaan door het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bekijk ook: last van rugpijn? Dit is wat je moet weten.

Bron: Metro. Beeld: iStock