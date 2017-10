Vrouw laat voor kunstproject haar eigen eicel 'bevruchten' door een hond

Een Sloveense kunstenares is momenteel het gesprek van de dag.

Ze liet voor een kunstproject via kunstmatige inseminatie haar eicel bevruchten door het sperma van een hond.

Ethiek

Het project van Maja Smrekar heet K-9 Topology en krijgt veel kritiek. Mensen noemen het ‘dierenmishandeling’ en vinden het ‘ethisch niet verantwoord’. Toch kan het niet gebeuren dat een eicel van een mens ook daadwerkelijk wordt bevrucht door die van een dier. Daar heeft de natuur voor gezorgd. Om de eicel zit namelijk een soort schilletje, en alleen een spermacel van hetzelfde diersoort kan door dat schilletje heen.

Borstvoeding

In een laboratorium kan er eventueel nog voor gezorgd worden dat dat schilletje ‘opengemaakt’ wordt. Als het eitje dan al bevrucht wordt, dan nog kan het wezen nooit levensvatbaar zijn. Dit omdat er genetisch gezien, dus qua DNA, teveel verschillen zijn tussen mens en dier. Toch is het idee alleen al erg angstaanjagend, vinden velen. Maja kreeg eerder al veel commentaar over zich heen omdat ze haar pup borstvoeding zou hebben gegeven. Dit was ook een ‘artistieke uiting’ van haar, zei ze toen.

