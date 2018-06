Door middel van eiceldonatie hielp deze vrouw al 4 koppels aan een kind

Laura Giddey (29) heeft maar liefst vier koppels aan het kind geholpen door haar eigen eitjes af te staan. Als overtuigd eiceldonor is ze daar hartstikke trots op. Nu deelt ze haar verhaal om meer vrouwen te overtuigen.

In een advertentie las de Nieuw-Zeelandse Laura over een wanhopig stel dat graag een kindje wilde, maar bij wie het niet wilde lukken. Tot dat bericht had ze daar nooit over nagedacht, maar besloot ze: die wil ik helpen. Enkele jaren na het nemen van de beslissing, heeft ze maar liefst vier van de zes koppels geholpen aan een kind. Drie zijn er al geboren, de vierde is nog onderweg.

Geen betaling

De families hebben ook reserve-embryo’s als ze broers en zussen uit Laura’s eitjes willen hebben. Ze verwacht daar niets voor terug, ook geen geld. Alleen de medische kosten zijn voor de rekening van de nieuwe ouders. Fysiek was het niet heel makkelijk: Laura heeft 15 dagen hormooninjecties gehad, talloze scans, bloedtesten en een operatie. “De hersteltijd was een paar dagen van lichte krampen en toen was ik weer normaal. Iedereen heeft een andere ervaring met deze behandeling”, legt ze uit.

Familie

“Ik ben ervan overtuigd dat het stel dat mijn eicellen krijgt, van hun kind zullen houden en er tijd in investeren. Ongeacht of ik de biologische moeder ben. Die liefde, tijd en zorg maken hen tot ouders.” Laura beschouwt onder familie niet alleen de mensen met wie je DNA deelt. “Ik beschouw familie als mensen die je kiest, in wie je investeert en voor wie je goed zorgt.” Laura liet de koppels wel weten dat ze nieuwsgierig was naar foto’s van de baby’s. Ook zou ze graag het kind een keer willen ontmoeten. Hoeveel contact ze met elkaar hebben, is echter aan de familie zelf.

Geen geheim

Alle families hebben Laura beloofd dat ze hun kinderen eerlijk zullen zeggen dat Laura door eiceldonatie hun biologische moeder is. “Uit onderzoek blijkt dat het veel beter is als kinderen het weten, in plaats van dat het een geheim is.”

Trots

Laura hoopt met het delen van haar verhaal anderen te inspireren. “Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het moet zijn als je samen zo graag een kindje wilt, maar het gewoon niet lukt. Ik ben trots en blij dat ik iets kan doen om deze mensen te helpen.”

