Door haar eierstokken in te vriezen kan Lisette's dochter (13) ooit zwanger worden

In plaats van 2 X-chromosomen, zoals gebruikelijk is bij vrouwen, heeft Lisette’s 13-jarige dochter er maar 1. Noëlle heeft het syndroom van Turner.

Meisjes met dit syndroom zijn vaak kleiner dan gemiddeld en missen vaak een aantal vrouwelijke kenmerken, zoals borstvorming. Ook kunnen ze moeilijker kinderen krijgen. Maar er wordt steeds meer onderzoek gedaan, onder andere in het Radboudumc, om dit laatste in de toekomst te veranderen.

Overgang

Daarom wil Lisette nu dat de eierstokken van Noëlle worden ingevroren, zodat haar dochter hier later kinderen mee kan krijgen. De kans is groot dat door het syndroom de dochter van Lisette al in de overgang komt op een leeftijd waarop ze eigenlijk ongesteld had moeten worden. Als ze op een leeftijd is gekomen waarop ze kinderen wil, zijn er bij 95 procent van de vrouwen geen goede eicellen meer over.

“Bij zo’n 100 meisjes van tussen de 2 en 18 jaar gaan we een eierstok verwijderen”, legt gynaecoloog en onderzoeksleider Kathrin Fleischer uit. “We kijken of er eicellen aanwezig zijn en vriezen de eierstok in fragmentjes in. Tegen de tijd dat een vrouw een kinderwens heeft, kunnen we die fragmentjes terugplaatsen.” De kans dat ze dan zwanger kan worden op latere leeftijd, ligt dan tussen de 5 en 30 procent.

Of het ooit nodig gaat zijn, weet Lisette niet. “Niet ieder kind heeft een kinderwens, maar Noëlle heeft die nu wel. Ze gaf duidelijk aan dat ze het niet leuk vond. Gelukkig is een kinderbrein flexibel, dus zei ze al snel: o, maar dan kan ik wel kindjes adopteren.” Spannend is het wel, om mee te doen aan een nieuw onderzoek. “Noëlle heeft aangegeven dat ze graag aan het onderzoek wil meedoen als ze ervoor in aanmerking komt. Als moeder gun ik haar alle mogelijkheden, want ik wil natuurlijk dat ze gelukkig is.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock