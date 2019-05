Eiffeltoren ontruimd nadat man de toren beklimt

De Eiffeltoren in Parijs is maandag ontruimd omdat een persoon de ruim 300 meter hoge toren aan het beklimmen was.

Het doel van zijn actie is nog onduidelijk.

Evacuatie

Het is een standaardprocedure om bezoekers te evacueren als de toren illegaal wordt beklommen, meldde de exploitant van de Eiffeltoren. Hoeveel mensen precies zijn geëvacueerd, is nog niet duidelijk.

Bezoek uitstellen

Volgens verschillende Franse media is de politie inmiddels ter plaatse en onderhandelen agenten met de klimmer, die nog steeds op de toren staat. Op Twitter vragen voorlichtingsmedewerkers iedereen die een bezoek aan de toren op de planning heeft staan, om het bezoek uit te stellen. Hoelang de Eiffeltoren gesloten blijft voor publiek, is nog niet bekend.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu’à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 mei 2019

The Eiffel Tower in Paris is being evacuated after a man was seen climbing up the side of the structure https://t.co/CrjrkOJhbH pic.twitter.com/abUYldYCQg — CNN International (@cnni) 20 mei 2019

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK — ABC News (@ABC) 20 mei 2019

Bron: ANP.