Haarlemse eigenaar in 'Bed & Breakfast' komt de kijkers wel heel bekend voor

Het Omroep Max-programma ‘Bed & Breakfast’ was gisteravond opnieuw een grote hit. Meer dan 1,4 miljoen mensen zagen hoe de bijzondere bed & breakfast in Haarlem er met de winst vandoor ging. Maar die eigenaar, waar kennen we hem nou van?

In de aflevering werden verschillende accommodaties in Haarlem, Urk en Harderwijk bezocht. Vooral het stel uit Haarlem viel op, als we de reacties op social media mogen geloven. Ad en Esther hebben al enkele jaren de bed & breakfast in de binnenstad van Haarlem, maar toch dachten de kijkers de man ergens anders van te kennen. Want Ad zou zomaar eens de tweelingbroer van Robert Alberts uit GTST kunnen zijn. Zijn we nog wel in Haarlem en niet stiekem in Meerdijk?

De makers van het programma vonden deze corrigerende tik zo leuk dat hij drie keer in de aflevering is gemonteerd. 😂 #bedenbreakfast #benb pic.twitter.com/9X617fibCb — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 15 maart 2018

Oh ja daar zou ik wel gaan overnachten! In die van Haarlem! Mooie kleuren #benb — Brenda (@brenda_b_1979) 15 maart 2018

Ik geloof dat ik voorlopig geen bier meer hoef. 😂 #bedenbreakfast #benb pic.twitter.com/yomR3Ca2Tz — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 15 maart 2018

Het is inderdaad een chiquee ruimte, maar om nou de ondertiteling ook nog eens daar op aan te passen… #benb pic.twitter.com/wTwY3aciyH — Bart Vanderwaal. (@Brtvdwww) 15 maart 2018

Psst. Dit is een algemeen ongemak. Heb je thuis ook. #benb pic.twitter.com/iRSzKKLTPX — Tim Schaap (@timmieschaap) 15 maart 2018

Mevrouw heeft kritiek omdat de B&B te mooi is ingericht. 😂 #bedenbreakfast #benb pic.twitter.com/4Vx8pRwG4d — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 15 maart 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Twitter.