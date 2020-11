Het eindbedrag van de viral WIDM-verdubbelactie is bekend

Nikkie de Jager zei na de gewonnen finale van Wie is de mol dat ze de pot zou doneren aan KWF Kankerbestrijding. Dat vond kijker Lloyd Overvliet een mooi gebaar, waarna hij besloot om via sociale media een actie op te zetten om de winst te verdubbelen.

‘Met zijn allen de pot die Nikkie doneert aan KWF verdubbelen? Let’s go! We gaan dit doen!’, schreef hij op Twitter. En dat is méér dan geslaagd, want na Nikkie’s prijzengeld van € 12.580,- is er in totaal € 50.077,50,- opgehaald. Dat maakte presentator Jeroen Kijk in de Vegte bekend in het radioprogramma Jan-Willem Start Op.

