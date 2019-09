Eindelijk: André Hazes klapt uit de school over vermeende affaires

Zanger André Hazes ligt de laatste tijd onder vuur. Hij en zijn Monique wonen niet meer samen en dat zou alles te maken hebben met het vreemdgaan van André. Hij is de roddels zat. In een lang bericht op Instagram, laat hij van zich horen.

De zanger heeft lang zijn mond gehouden. Naar eigen zeggen omdat het hem niet interesseert wat er over hem wordt geschreven. Maar nu vindt hij het toch tijd om er iets van te zeggen: “Ik weet dat Monique sterk in haar schoenen staat en als er iets is dat wij altijd zullen hebben, is het vertrouwen in elkaar. Maar het loopt uit de hand. Mensen worden meegenomen in verhalen door de bladen.”

André richt zijn pijlen vooral op de bladen die over hem schrijven. Hij wil dat er nagedacht wordt over de consequenties die de roddelberichten voor hem hebben. De zanger schrijft: “Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn en niet eens in de buurt van de waarheid liggen. Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer. Ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit geschaamd van Monique.”

Ook over een aantal vrouwen waar de geruchten over gingen, doet hij een boekje open: “Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in een Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle. Ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd wat er nu weer staat over mij en ene Romy. Doei.”

Door bekend Nederland wordt er volop gereageerd op het bericht. Vriend Djarno Hofland schrijft: ‘Ze hebben geen leven! Wij weten beter!’, kickbokser Nieky Holzken zegt: ‘Laat ze lullen’ en Nicolette van Dam stuurt hem een hartje.

Bron: Instagram. Beeld: ANP