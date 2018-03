Kijkers ontroerd door rap van Carlos (26) in 'Eindelijk Thuis'

Carlos is veertien maanden oud als hij door zijn adoptieouders wordt opgehaald uit Colombia, maar hij voelt zich niet thuis bij het gezin. Carlos is afstandelijk en heeft gedragsproblemen. De situatie loopt zo uit de hand dat hij uit huis geplaatst wordt.

In het programma Eindelijk Thuis reist Carlos samen met zijn adoptiemoeder Manna terug naar zijn geboorteland en gaan ze na al die jaren eigenlijk in gesprek over Carlos’ adoptie. Carlos: “Ik hoop in Colombia antwoorden te vinden over mezelf, waar ik vandaan kom. En ik hoop daar mijn excuses maken voor wat er tussen ons is gebeurd en haar een oprechte knuffel te kunnen geven.”

Foto

Dat het tijd was voor een goed gesprek, blijkt wel uit het feit dat Carlos nog nooit gehoord heeft hoe hij uit Colombia is opgehaald. Zijn adoptieouders kregen een foto van Carlos over de post, vlogen naar Colombia en konden hem meteen meenemen. “Ik had wel het gevoel van: ik ben toch geen product ofzo”, aldus Carlos. “Dat doe je bij een hond ook niet. Daar ga je ook twee weken van de voren kennis mee maken. Dat dit bij een kind niet gebeurt, vond ik wel heftig.”

Knuffel

Gelukkig komen moeder en zoon tijdens de reis nader tot elkaar. Het hoogtepunt van de aflevering is het moment waarop Carlos tijdens een bezoek aan een typische Colombiaanse familie een rap voor zijn moeder ten gehore brengt. “Dit is een levensreis. We laten onze harten vrij.” De twee vallen elkaar huilend in de armen en dat laat de kijkers thuis uiteraard ook niet onberoerd.

Klik hier om de hele uitzending terug te kijken.

Bron & beeld: AVROTROS.