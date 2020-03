Eindelijk weten we het: dít is de mol van WIDM 2020

Het was weer een zenuwslopend seizoen maar tijdens de live finale van 14 maart 2020 werd eindelijk bekend gemaakt wie de mol van dit seizoen was. En tegen de verwachtingen van vele kijkers in, is dít de mol van dit seizoen.

Pas op, dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

4 schermen

Na wat gepraat over het seizoen en vele zenuwslopende minuten werd de waarheid eindelijk op tafel gelegd. “1 van jullie heeft de hele reis de boel gesaboteerd”, zei Rik van de Westelaken. “Maar wie?” Uiteindelijk werden er 4 schermen getoond.

Verwarring alom

Bij de beurt van Rob werd het scherm direct groen. Bij de kijkers thuis zullen ongetwijfeld de hersenen zijn gaan kraken. Wat betekent dit? Is hij de winnaar? Miljuschka kreeg een rood scherm te zien. Dat haalt 1 potentiële mol van het lijstje. Vervolgens was het de beurt aan Buddy. Ook hij werd verblijd met een groen scherm. Betekent dit dat hij de mol is? Verwarring alom. Zeker als het scherm van Nathan vervolgens op rood gaat. Rob of Buddy, 1 van hen móet de mol zijn.

Wíe?

En na lang kijken met zweethandjes, werden de kijkers uit hun lijden verlost. Rob is de mol.

Had jij het goed?

