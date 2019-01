Eindelijk weten we het: dít is onze inzending voor het songfestival

14 mei gaat de 64ste editie van het Eurovisie Songvestival van start in de Israëlische stad Tel Aviv. AVROTROS maakte zojuist bekend wie ons land gaat vertegenwoordigen.

De 24-jarige zanger Duncan Laurence, echte naam Duncan de Moor, zal in de voetsporen treden van Waylon en Douwe Bob.

The Voice Of Holland

Je zou Duncan kunnen kennen van The Voice of Holland vier jaar geleden. Toen zat hij in het team van Ilse DeLange en kwam hij tot de liveshows. Helaas haalde hij de finale toen niet. Na The Voice is Duncan altijd druk bezig geweest met muziek.

Bekijk hier de Blind Audition van Duncan.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP