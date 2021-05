Kabelbaan-overlevende Eitan (5) af en toe bij bewustzijn

Eitan Biran (5) is de enige overlevende van het gruwelijke ongeluk met de kabelbaan in Noord-Italië afgelopen zondag. Het jongetje opende woensdag even zijn ogen nadat hij na een operatie in slaap werd gehouden. Niet wetende dat zijn vader, moeder, broertje én overgrootouders zijn verongelukt.

Afgelopen zondag stortte een cabine van een kabelbaan bij het Italiaanse Lago Maggiore 300 meter naar beneden toen een kabel knapte. Veertien mensen kwamen om het leven bij het ongeluk. Twee kindjes overleefden de val en werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de kinderen overleed enkele uren laten, het andere kindje Eitan (wat ‘sterk’ betekent) overleefde het drama.

Advertentie

Zwaargewond naar het ziekenhuis

Eitan liep een hoofdtrauma en meerdere botbreuken op en werd zondag in het kinderziekenhuis van Turijn geopereerd. Na die operatie werd hij in slaap gebracht. Woensdag meldden de artsen dat het jongetje langzaam wakker aan het worden is. Het jongetje is nog altijd in levensgevaar, maar het feit dat hij zijn ogen opent, kuchte, op enkele momenten zelfstandig ademde én de artsen kleine bewegingen zagen, stemt optimistisch. Volgens de artsen lijkt er zelfs geen blijvende hersenschade te zijn.

Our hearts are broken: 5 Israelis from one family, including a 2-year-old child, were among the 14 people killed in an Italian cable car crash on Sunday. Another son, 5-year-old Eitan Biran, the sole survivor of the accident, was critically injured and is currently hospitalized pic.twitter.com/LtAxtSmGeO — StandWithUs (@StandWithUs) May 24, 2021