Xue en haar man Ye dachten dat ze elkaar in 2011 voor het eerst hadden ontmoet. Maar toen Ye door het fotoalbum van Xue bladerde, zag hij ineens zichzelf op een foto terug.

In juli 2000 poseerden ze allebei precies op hetzelfde moment voor een foto in de Chinese havenstad Qingdao. Zij was daar op vakantie met haar moeder liet zich door haar fotograferen. Zonder het te weten maakte ze een foto met daarop de toekomstige man van haar dochter. Hij was met een reisgezelschap in Qingdao, in plaats van zijn moeder die ziek was.

4 mei-plein

Beiden zijn op het kiekje te zien op het 4 mei-plein, met op de achtergrond een groot rood kunstwerk. Een paar meter van elkaar vandaan. Na het fotomoment, waarbij ze elkaar niet opmerkten, gingen ze verder met hun leven.

Fotoboek

Pas in 2011 kwamen ze elkaar weer tegen. Maar nu écht. Ze werden verliefd. Toen hij jaren later, (ze waren een huwelijk en een tweeling verder!) door haar fotoalbum bladerde zag hij ineens zichzelf…

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 11 maart 2018

Helemaal uniek is dit verhaal overigens niet: eerder kwam al het verhaal van Verona en Mirand naar buiten. Zij wierpen één blik op elkaar en werden verliefd. Maar toen het kersverse stel oude foto’s zat te bekijken, zagen ze ineens dat ze elkaar al kenden!

Bron: The Guardian, Welingelichte Kringen, RTL Nieuws. Beeld: iStock