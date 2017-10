Moeder (28) bevalt in elf maanden tijd twee keer van een tweeling

Toen de Britse Jackie en Tony Kay begin 2016 hoorden dat ze in verwachting waren, konden ze hun geluk niet op. Ze hadden al een dochtertje, Emily, en zouden nu een tweede kindje krijgen. Wat ze niet hadden kunnen vermoeden, is dat ze amper 2 jaar later ouders zouden zijn van maar liefst 5 kinderen.

Jackie bleek niet in verwachting van 1, maar van 2 meisjes. Op 11 oktober 2016 werden Sarah en Paige geboren. Een paar maanden vormden ze met z’n vijven een gezinnetje. Tot bleek dat Jackie opnieuw zwanger was. “Een grote verrassing, we hadden het niet gepland. Toen ik de positieve test in m’n handen had, waren Tony en ik geschokt. Net een tweeling en dan zo snel nog een kindje. Toen hadden we nog niet kunnen vermoeden dat het wéér een tweeling zou zijn.”

Meant to be

Maar dat bleek het dus wel, en in september 2017, nog geen jaar na de geboorte van de meisjes, beviel Jackie van 2 jongetjes, Wesley en Nicholas. De trotse moeder vertelt: “Het was meant to be. Ja, het is hard werken, maar het is heerlijk om hun moeder te mogen zijn. Ik probeer ze een strikte routine bij te brengen. Je moet ontzettend georganiseerd zijn.” Of ze nog meer kinderen wil? “Nee, 2 tweelingen is meer dan voldoende.”

Mother gives birth to TWO sets of twins just 11 months apart https://t.co/oDehbnzhZ9 via @MailOnline wowww — M&M (@Coolgirlmil) 8 oktober 2017

Bron & beeld: Daily Mail