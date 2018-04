Elianna (4) moet vechten voor haar leven na inslikken zwembadwater

Elianna Grace (4) had zich goed vermaakt in het zwembad van haar oma. Maar twee dagen later kreeg het jonge meisje ineens ernstige koorts. Ze kon niet meer ademen en moest vechten voor haar leven. Alleen maar omdat ze een beetje zwembadwater had ingeslikt.

Spelen

“Elianna was aan het spelen met een lange zwemslag in het zwembad van haar oma”, legt Lacey, haar moeder uit. “Ze blies hard langs de ene kant van de buis, zodat het water langs de andere kant er weer uit stroomde. Net toen ze naar adem hapte, blies een andere zwemmer het water in de buis haar kant op. Het water schoot recht in haar keel.”

Koorts

Het kleine meisje moest gelijk overgeven, maar dit was al gauw over. Tot ze twee dagen later ineens ernstige koorts kreeg. Niet per se iets waar je zorgen over hoeft te maken, dacht Lacey. “Kinderen krijgen nu eenmaal af en toe koorts, dat is normaal.” Toch bleef ze denken aan het verhaal dat ze ooit eerder heeft gelezen. “Over een vader in Texas wiens zoon stierf nadat hij zwembadwater had binnengekregen.” Dus voor de zekerheid ging Lacey met haar dochter naar het ziekenhuis.

Bacteriële infectie

Gelukkig heeft ze deze keuze gemaakt, want daar werd vastgesteld dat het meisje aspiratieneumonie had. Een longontsteking die ontstaat wanneer de patiënt vreemde stoffen heeft ingeademd, zoals zwembadwater. De chemicaliën kunnen dan leiden tot een bacteriële infectie. Elianne kon ineens ook niet meer ademen. Het 4-jarige meisje moest vechten voor haar leven. Een heftige antibioticakuur zou haar nog kunnen redden.

Dankbrief

Gelukkig heeft de antibiotica en gaat het nu goed bij Elianna. Ze is nu thuis aan het herstellen. Moeder Lacey raadt iedereen aan gelijk naar het ziekenhuis te gaan als een kind wat zwembadwater heeft binnengekregen. “En ik ga een dankbrief sturen naar de papa in Texas. Dankzij zijn verhaal, leeft mijn dochter nog.”

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook