Elijah (3) overlijdt na het eten van een tosti op school 

Tijdens de lunchpauze kreeg Elijah van school een tosti. Geen probleem zou je denken? Alleen heeft de 3-jarige jongen een zware zuivelallergie en mag hij absoluut geen kaas hebben. Hij overleed enkele uren na het ongeval in het ziekenhuis.

De school belde ook niet gelijk de hulpdiensten, toen Elijah de eerste tekenen van een allergische aanval toonde. Ze belde namelijk eerst zijn moeder op, die gelijk naar school kwam en haar zoontje naar het ziekenhuis bracht. Hij overleed niet veel later op de Spoedeisende Hulp.

Protocol

De ouders van Elijah beschuldigen de school voor de dood van hun zoon. De school was er volgens de vader van het kindje namelijk van op de hoogte dat Elijah kamde met een zware zuivelallergie. Er waren zelfs documenten van. Daarnaast hadden ze gelijk het ziekenhuis moeten bellen. “Het juiste protocol werd niet gevolgd”, zegt vader Thomas Silvera. “Terwijl het echt niet moeilijk is om om te gaan met een zuivelallergie. De dood van onze zoon had vermeden kunnen worden.”

Beschermen

In de Verenigde Staten hebben zo’n 5,9 miljoen kinderen onder de 18 jaar een voedselallergie. “Dat is 1 op de 13 kinderen, ongeveer 2 kinderen per klaslokaal. We moeten meer doen om deze kinderen te beschermen op school”, zegt Thomas, de vader van Elijah.

Autopsie

Het is bizar dat een broodje kaas de dood heeft kunnen zijn voor zo’n jong mannetje. Om de kosten van de begrafenis te kunnen betalen en om een onafhankelijke autopsie te laten doen, heeft de familie van het overleden jongetje een GoFundMe-pagina opgericht, waar mensen geld kunnen doneren. Vader Thomas: “We kunnen op dit moment niet bewijzen door wiens schuld Elijah is overleden. Zowel de school als het ziekenhuis heeft protocollen die ze moeten volgen. We willen dat Elijah gerechtigheid krijgt en daarom willen we weten wie verantwoordelijk is voor zijn dood.” Op dit moment heeft hun actie al meer geld opgehaald dan nodig was, dus grote kans dat de onafhankelijke autopsie door zal gaan.

