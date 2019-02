Belgische Eliot (18) gaat over een héél serieus onderwerp zingen op het Songfestival

Typische Songfestival-liedjes staan nou niet per se bekend om hun diepgaande teksten. Neem nou de winnaar van afgelopen jaar, die ‘I’m not your toy, you stupid boy’ zong.

Daar wil België duidelijk verandering in brengen.

Broeikaseffect

Eliot Vassamillet, de 18-jarige zanger die namens onze zuiderburen naar het Eurovisiesongfestival in het Israëlische Tel Aviv gaat, heeft voor een nummer over het broeikaseffect gekozen. In het liedje dat Wake up heet, verzoekt hij iedereen om wakker te worden om de toekomst van de aarde veilig te stellen.

Halve finale

Eliot deed mee aan het 7e seizoen van de Belgische The voice. Op 14 mei staat hij in de eerste halve finale van het Songfestival. Hij is dus eerder aan de beurt dan ‘onze’ Duncan Laurence, die in de tweede halve finale op 16 mei optreedt. De finale – zouden we er dit jaar weer bij zitten? – is op 18 mei.

Je kunt het Songfestival-liedje van België hier beluisteren.

