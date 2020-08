Elise (40) bestelde een gigolo en werd verliefd: “Het deed pijn dat hij een andere booking had”

Na haar scheiding besloot Elise (40) een gigolo te bestellen. Gewoon voor één nacht, was het idee. Het werden er een stuk meer.

“Ik had behoefte aan sex. Niets meer en niets minder. Aan aandacht van mannen geen gebrek, maar zomaar iemand voor één avondje oppikken in de kroeg, dat is niks voor mij. Vaak willen mannen daarna nog eens afspreken, ze gaan erover pochen met hun vrienden, of, nog erger, die charmante man aan de bar blijkt een drama in bed. Toen ik hierover sprak met een goede vriend adviseerde hij om iemand in te huren voor sex. Een professional. Een gigolo. Zelf bestelde hij regelmatig vrouwelijke escorts en dat beviel hem uitstekend; professionals weten wat ze doen en het scheelt een hoop ‘gezeur.’ Daar had hij wel een punt, vond ik. Bovendien is mijn goede vriend – knappe looks, gevoel voor humor en een goed stel hersens – het levende bewijs dat niet alleen sneue figuren betalen voor sex.”

Wat trek ik aan?

“Diezelfde avond scrolde ik door de foto’s van goed uitziende, hoogopgeleide mannen op de website van een escortbureau. In een opwelling pakte ik de telefoon en nog geen kwartier later werd ik teruggebeld: ‘Mads kan over een halfuur bij je zijn.’ Als de wiedeweerga sprong ik onder de douche, maar toen ik me stond af te drogen werd ik bevangen door lichte paniek: mijn huis was een puinhoop en had ik eigenlijk wel drank koud staan? Toen besloot ik: onzin. Dit zijn dingen waar je je druk om maakt bij een normale date en dit was nou juist geen normale date. Al gauw diende de volgende vraag zich aan: wat trek ik aan? Trek ik überhaupt iets aan? Ik had immers betaald voor twee uur en het leek me zonde van mijn tijd om eerst anderhalf uur te kletsen. Aan de andere kant, is het normaal om in mijn nakie de deur open te doen? Ik had geen idee.”

Voor één nacht

“Toen hij binnenkwam, leek hij verbaasd: waarom doe jíj dit? Jij kunt iedere vent krijgen die je wilt. Op mijn beurt zat ik evengoed vol met vragen: wat beweegt jou om als gigolo te werken? (Geld en avontuur.) Met hoeveel vrouwen ga je per week naar bed? (Afhankelijk van het aantal bookingen, soms met één, soms met drie.) Wat voor vrouwen zijn dat dan? (Van internationale zakenvrouwen tot huismoeders en van aantrekkelijk tot, nou ja, minder aantrekkelijk.) Grappig hoe zo’n ‘kunstmatige’ ontmoeting zo vlotjes kan verlopen. Tegelijkertijd zag ik: dit was een man op wie ik in een kroeg nooit af zou stappen; té knap. Zo’n man die uitstraalt dat je hem nooit helemaal voor jezelf hebt. Gelukkig hoefde dat ook niet; ik wilde hem alleen voor één nacht.”