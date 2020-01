Elise Schaap bevestigt: "Er komt een 3e seizoen van 'Undercover'"

Het 1e seizoen van Netflix-serie Undercover was een groot succes. De opnames van het 2e seizoen zijn net achter de rug, maar actrice Elise Schaap komt gelijk met een leuk nieuwtje.

Ze bevestigt namelijk dat er sowieso een 3e seizoen komt van Undercover.

Advertentie

Aan tafel

Toevallig was zowel Elise als Tom Waes donderdagavond te gast bij talkshow Jinek. Elise schoof aan om te praten over haar rol in de film Mijn vader is een vliegtuig en Tom zat aan tafel vanwege zijn nieuwe programma Kamp Waes. Aangezien Elise en Tom allebei in Undercover spelen, kon Eva het niet laten om het ook even over de populaire Netflix-serie te hebben.

Oeps

Wanneer presentatrice Eva Jinek aan haar vraagt of er ook een 3e seizoen van Undercover komt, reageert Tom in eerste instantie geheimzinnig. “Misschien wel”, lacht hij. Elise is daarentegen wat minder voorzichtig en knikt bevestigend. “Oh, krijg ik nu straf?”, klinkt het gelijk, want Elise weet eigenlijk helemaal niet of ze dat goede nieuws al wel mocht vertellen. “Er wordt nu druk gebeld denk ik”, grapt ze.

XTC-producenten

Vorig jaar kwam Netflix met haar allereerste Nederlands-Vlaamse productie. De misdaadserie was gelijk een groot succes. Undercover gaat over drugsbaas Ferry Bouwman (Frank Lammers), die samen met zijn vrouw Danielle (Elise Schaap) op een camping op de grens van Nederland en België woont. Hij heeft zichzelf opgewerkt tot 1 van de grootste XTC-producten van de wereld, maar wanneer 2 undercoveragenten zijn netwerk op proberen te rollen en hem proberen te ontmaskeren, loopt het goed uit de hand.

De opnames van het 2e seizoen zijn net achter de rug en zal volgens Netflix in de lente van 2020 te zien zijn. Wanneer we het 3e seizoen kunnen verwachten, is nog niet duidelijk.

Dit bericht bekijken op Instagram Excited! #flapuit 🙊@netflixnl #undercover #season3❤️ Een bericht gedeeld door Elise Schaap (@elise_is_here) op 31 Jan 2020 om 3:41 (PST)

Elise Schaap: “Ik ben best wel een braaf schaap”:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Jinek. Beeld: Brunopress