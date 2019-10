Elise Schaap imiteert Britt Dekker terwijl ze naast haar staat op de rode loper

Britt Dekker had woensdagavond de eer om alle Nederlandse televisiesterren te interviewen op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala 2019. Daar liep ze ook actrice Elise Schaap tegen het lijf.

Elise Schaap staat bekend om haar geniale typetjes. Zo imiteerde ze al verschillende BN’ers als Nikkie Plessen, Olcay Gulsen, Maan en Sylvie Meis, maar vooral haar imitatie van Britt Dekker is bij veel mensen bekend.

Beroemde imitatie

Toen Britt Dekker woensdagavond de kans kreeg om Elise Schaap een aantal vragen te stellen, begon ze ook meteen over deze beroemde imitatie. “Jij kan mij heel goed nadoen”, zei ze. Elise twijfelde geen moment en begon meteen net als Britt te praten. Zelfs zij was opnieuw onder de indruk:

Elise Schaap doet even Britt Dekker na, naast Britt Dekker die in een glitterjurk staat. IS THIS REAL LIFE?! #televizierring pic.twitter.com/9mTWJWCZP9

— Hjalmar (@Hjalmarkem) October 9, 2019