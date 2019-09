Elise Schaap openhartig over miskraam: "Het verdriet bleef zo voelbaar"

Elise Schaap vertelt in een interview met het tijdschrift Jan voor het eerst openhartig over de miskraam die ze had toen ze voor de tweede keer zwanger was.

Elise deelt haar eigen verhaal omdat ze heel graag het taboe rondom miskramen wil doorbreken.

Sterk

De actrice leidt een druk bestaan. Zo speelt ze onder andere de hoofdrol in de populaire series Familie Kruys en Undercover. Toen Elise ontdekte dat ze voor de tweede keer zwanger was, besloot ze dan ook wat gas terug te nemen. “Ik wilde dat mijn lichaam weer gezond en sterk werd, voor dit kindje. Daarvoor moest ik het rustiger aan doen.”

Verdriet

Maar tijdens de echo aan het begin van het tweede trimester werd duidelijk dat het hartje van het kindje niet meer klopte. “Normaal gesproken is relativering mijn overlevingskracht”, legt de actrice uit. “En ook al kan ik verstandelijk vrij snel rusten in het feit dat het dan niet zo had mogen zijn, het verdriet bleef zo voelbaar in mijn lichaam.”

Meer genieten

De miskraam heeft veel impact op haar gehad. “Ik ben wel wakker geworden, ja. Ik ga het niet meer zo ver laten komen. Ik ga mezelf niet voorbijrennen.” Ze heeft daarom besloten het even los te laten en meer van het leven te gaan genieten met haar dochtertje Ava. Ze gaat ook wat minder werken. “Ik ben geen moeder geworden om alleen maar te werken”, zegt Elise. “In mijn geval komt mijn gezin echt op één.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP