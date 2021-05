Actrice Elise Schaap: “Wouter is de liefde van mijn leven”

Wist je dat 1 op de 4 Nederlanders weleens last heeft van brandend maagzuur? Bepaalde huis-tuin-en-keukenproducten kunnen de klachten enigszins verlichten. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Wat is brandend maagzuur?

Onze maag gebruikt zuur om voedsel te verteren en bacteriën te doden. In de maagwand zitten speciale cellen die dit zuur produceren. Overtollig maagzuur ontstaat door teveel cellen die dit zuur produceren. En juist dat overtollige maagzuur geeft een branderig gevoel in je maag en slokdarm. Overtollig maagzuur kan ook omhoog komen in de slokdarm, zeker als het ‘klepje’ tussen de slokdarm en maag niet goed functioneert. Wat kun je doen?

Vaak denkt men: het gaat vanzelf wel weer over. Maar als je last hebt van terugkerend brandend maagzuur doe je er goed aan om deze tips eens toe te passen. En als de tips niet helpen, kun je Losecosan proberen.

1. Gember

Heb je last van zure oprispingen? Dan raden we je aan om gemberthee te drinken of gember toe te voegen aan je maaltijd. De specerij werkt ontstekingsremmend voor problemen in maag en darmen en is daardoor de perfecte remedie tegen misselijkheid, brandend maagzuur en braken. Let wel op: gember heeft een sterke smaak, dus gebruik het product met mate.

2. Havermout

Een ander middeltje om reflux tegen te gaan, is havermout. Granen ondersteunen de spijsvertering en werken verzachtend voor de maag, waardoor het brandende gevoel van het zuur wordt gekalmeerd. Je kunt dit product gewoon combineren met rozijnen, ook wanneer je last hebt van zure oprispingen. Het zuur van de rozijnen wordt namelijk opgenomen door de havermout.

3. Groene groenten

Dat groenten gezond zijn, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar wist je ook dat groene groenten, zoals broccoli en sperziebonen, een beschermend effect kunnen hebben op oprispingen? Ze zijn van nature arm aan vet, suiker en zuur, en zouden bovendien de brandende pijn van reflux kunnen verzachten. Vooral selderij zou een positief effect hebben. Snel aan de selderijsapjes dus!

4. Amandelmelk

Op het internet vind je verschillende verhalen over het drinken van melk bij brandend maagzuur. Het zou voor tijdelijke verlichting kunnen zorgen, maar stimuleert vervolgens juist de aanmaak van maagzuur. Het drinken van amandelmelk is een veilig alternatief. Dit product heeft een alkalisch effect – het tegenovergestelde van een verzurend effect – en zou daardoor het brandende gevoel in buik en keel kunnen kalmeren.

5. Kruidenthee

Niet alleen verlaagt het drinken van de juiste kruidenthee de kans op terugkerend brandend maagzuur, ook de ontspannende werking van het theeleuten zou een positief effect kunnen hebben op zure reflux. Geschikte smaken zijn bijvoorbeeld kamille, zoethout en venkel. Tip: voeg een halve theelepel bakpoeder (baking soda) toe. Volgens vele fora-leden is dit het perfecte middel om brandend maagzuur tegen te gaan.

6. Losecosan

Heb je last van terugkerend brandend maagzuur? Dan is Losecosan* een fijn product om in huis te hebben. Losecosan is een maagzuurremmer en verlicht de klachten tot wel 24 uur. Dit komt doordat maagzuurremmers het probleem bij de bron aanpakken. Je kunt het tablet gewoon doorslikken met water, of oplossen in een lekker glas met vruchtensap.

*Losecosan® 20mg kan niet in combinatie met alle medicijnen gebruikt worden.

**Lees voor gebruik de bijsluiter.