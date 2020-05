Koningin Elizabeth weet het zeker: baby Archie heeft rood haar

Baby Archie, de zoon van Harry en Meghan, groeit als kool. Dat konden we al zien in de video die het echtpaar naar buiten bracht ter ere van Archies eerste verjaardag.

Maar ook de royaltyverslaggevers die dicht bij het Britse koningshuis staan, houden ons op de hoogte van Archies groei.

Groei

Zo vertelt royaltyverslaggever Katie Nicholl aan The times het volgende over de baby: “Archie is een vrolijke, lieve baby. Hij is zo energiek en levendig, het is echt aanstekelijk.” Volgens Katie zorgt dat al voor eerste stapjes: “Hij is heel actief. Zo kan hij zichzelf al omhoogtrekken en aan dingen vasthouden. Hij probeert echt al te lopen.”

Lockdown

Volgens Katie genieten zijn trotse ouders Harry en Meghan volop van alle mijlpalen van Archie. Ze vinden het fijn om dit tijdens de lockdown allemaal mee te kunnen maken en veel tijd samen door te brengen.

Rood haar

Het is koningin Elizabeth die onlangs een bijzondere ontdekking bij baby Archie gedaan heeft. Op de verjaardag van de koningin voerden Harry en Meghan met baby Archie erbij een videogesprek met Elizabeth, om haar te feliciteren. Daar merkte de koningin het op: in het videogesprek dacht ze te zien dat Archie rood haar heeft, net als zijn vader Harry.

