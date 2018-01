'Eat Pray Love'-schrijfster plaatst emotioneel eerbetoon aan overleden vriendin

De partner van bestseller-schrijfster Elizabeth Gilbert is overleden op 57-jarige leeftijd. Het stel was nog maar een jaar samen. Rayya leed aan kanker.

Voordat Elizabeth met Rayya ging, was ze getrouwd met Jose Nunes; de man die ze in de laatste hoofdstukken van haar succesvolle, verfilmde boek ‘Eat Pray Love’ ontmoette. Maar na de verschrikkelijke diagnose van haar vriendin, realiseerde ze zich dat ze meer voor Rayya voelde dan alleen maar vriendschap en dus verliet ze haar man.

Eerbetoon

Deze week overleed Rayya, na een jaar ziek te zijn geweest. Op Instagram plaatst Elizabeth een foto van haar grote liefde, met haar laatste afscheid. Bij haar prachtige regels houdt niemand het droog, blijkt uit de emotionele reacties.

Mijn komeet

“Ze was mijn geliefde, mijn hart, mijn beste vriend, mijn leraar, mijn rebel, mijn engel, mijn beschermer, mijn uitdager, mijn partner, mijn muze, mijn tovenaar, mijn verrassing, mijn geschenk, mijn komeet, mijn bevrijder, mijn rockster, mijn volledig onmogelijke niet-meewerker, mijn buitenaardse bezoeker, mijn spirituele toegang, en mijn liefje.”

“Ik hield zoveel van je Rayya. Dank dat je me met je mee liet lopen tot aan de rand van de rivier. Het was de grootst mogelijke eer in mijn leven. Ik zou je willen zeggen te rusten in vrede, maar ik weet dat je rust maar saai vond. Dat je moge rusten in excitement. Ik zal altijd van je houden.”

In juni vorig jaar hield het paar nog een trouwfeest. Niet met een bindend trouwdocument, maar ceremonieel: om te vieren dat ze bij elkaar hoorden.