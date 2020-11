Koningin Elizabeth en prins Philip zijn 73 jaar getrouwd (en dat ziet er zó lief uit)

Het is feest bij de Britse royals. Koningin Elizabeth (94) en prins Philip (99) zijn vrijdag maar liefst 73(!) jaar getrouwd. Dat vieren ze met een nieuwe foto!

Op de foto opent het koningspaar een zelfgemaakte, kleurrijke jubileumkaart van hun kleinkinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Zo lief!

De foto is eerder deze week genomen in de Oak Room in Windsor Castle, een van de verblijven waar de Britse koningsfamilie regelmatig vertoeft. Koningin Elizabeth en prins Philip zijn al een tijdje met pensioen en brengen de lockdown door in Windsor Castle. Naar verwachting zal de jubileumviering rustig verlopen.

Liefde op het eerste gezicht

Het liefdesverhaal van Elizabeth en Philip begon in 1939. Elizabeth was toen nog maar een prinses van 13 jaar oud, Philip was 18. De twee ontmoetten elkaar tijdens een koninklijk bezoek in Darthmouth. Naar verluidt was het toen al liefde op het eerste gezicht en begonnen de twee elkaar brieven te schrijven.

Langste huwelijk

In 1943 werd Philip voor kerst uitgenodigd bij de koningsfamilie in Windsor Castle. Hier sloegen de vonken opnieuw over en na de oorlog werd er in de pers wild gespeculeerd over hun romance. De koningin was een 21-jarige prinses toen ze op 20 november 1947 in Westminster Abbey trouwde met luitenant Philip Mountbatten. Ze kregen 4 kinderen: prins Charles (1948), prinses Anne (1950) en prins Andrew (1960) en prins Edward (1964).

Leuk weetje: geen enkel Brits koninklijkpaar was ooit langer samen dan Elizabeth en Philip.

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images, Instagram