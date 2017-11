Queen Elizabeth en prins Philip vieren 70ste trouwdag met prachtige nieuwe foto

Queen Elizabeth (91) en prins Philip (96) zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Om dit te vieren, is er een mooie nieuwe portretfoto van het koppel vrijgegeven.

De foto is begin november genomen in Windsor Castle, één van de verblijven waar de Britse koningsfamilie regelmatig vertoeft.

Jeugdliefde

Het liefdesverhaal van Elizabeth en Philip begint al in 1939, toen ze nog maar een prinses van 13 jaar oud was en Philip 18. De 2 ontmoetten elkaar tijdens een koninklijk bezoek in Darthmouth. Het was naar verluidt liefde op het eerste gezicht en ze begonnen elkaar brieven te schrijven.

Bruiloft in Buckingham Palace

In 1943 werd Philip voor kerst uitgenodingd bij de koningsfamilie in Windsor Castle. Na de oorlog werd er wild gespeculeerd over de romance in de pers. En toen Elizabeth eenmaal voor de wet volwassen was met 21 jaar, stapten ze in het huwelijksbootje. Elizabeth en Philip trouwden in 1947 in Buckingham Palace. Hun huwelijk werd al snel bezegeld met 2 kinderen: prins Charles (1948) en prinses Anne (1950).

Her and his royal highness vieren hun platina huwelijk op maandag 20 november, morgen dus, met de koningsfamilie.

Bron: Sunday Express, Facebook. Beeld: Facebook, Brunopress