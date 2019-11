Koningin Elizabeth annuleert verjaardagsfeest van prins Andrew

De Britse prins Andrew, broer van prins Charles, ligt al tijden onder vuur. Dat is zo sinds hij een desastreus televisie-interview dat de tweede zoon van de koningin gaf op BBC Newsnight.

Daarin vertelde Andrew dat hij bevriend was met Jeffrey Epstein. Ook Andrew lijkt betrokken te zijn bij seksueel misbruik.

Nu vindt 51 procent van de ondervraagde Britten dat Andrew niet meer aanwezig mag zijn bij koninklijke aangelegenheden. Eerder werd al bekend dat hij Buckingham Palace moet verlaten. Maar de Queen zet haar maatregelen door. Ze was van plan in februari een groot feest voor hem te organiseren vanwege zijn 60e verjaardag, maar dat is nu van de baan. Het lijkt nu een simpel en besloten familiediner te worden.

Prins Andrew maakte eerder deze week bekend dat hij zijn publieke functies neerlegt.

Andrew, rechts van zijn moeder Elizabeth:

Bron & Beeld: ANP