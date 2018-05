Queen Elizabeths huwelijkszegen aan Meghan is heel anders dan die ze aan Kate gaf

Hoewel prins Harry en Meghan Markle al in maart toestemming kregen om te gaan trouwen, werd afgelopen week voor het eerst het bijbehorende officiële document gepubliceerd. In het stukje perkament is te lezen dat queen Elizabeth formeel haar toestemming verleent voor het huwelijk van haar kleinzoon Harry.

Zo’n officiële ‘zegen’ van the queen herself is vrij standaard binnen het Britse koningshuis: ook prins William en Kate Middleton kregen voor hun huwelijksvoltrekking een symbolische brief van Elizabeth. Toch is er volgens oplettende lezers één belangrijk verschil tussen de documenten: Kate zou namelijk een iets warmer welkom hebben gekregen van haar schoonmoeder.

Geliefde kleinzoon

In het stukje kalfsperkament, dat afgelopen week werd vrijgegeven door Kensington Palace, is te lezen dat koningin Elizabeth formeel haar toestemming geeft voor het huwelijk van haar ‘meest geliefde kleinzoon prins Prince Henry Charles Albert David van Wales KCVO en Rachel Meghan Markle’.

Anders aangesproken

Toen Elizabeth eerder een soortgelijke brief ondertekende voor het huwelijk van haar kleinzoon William en Kate Middleton, noemde ze haar nog ‘onze trouwe en geliefde Catherine Elizabeth Middleton’. Gelukkig heeft dit niks te maken met een persoonlijke voorkeur: dit soort lieve termen zijn namelijk alleen weggelegd voor Britten óf inwoners van de Gemenebest. Omdat de visumaanvraag van Meghan in maart nog niet was afgerond, kon de queen niet anders. Geen kwade bedoelingen hier, dus!

Bearing The Queen’s signature, the Instrument of Consent records Her Majesty’s consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 mei 2018

