Dít is de reden waarom koningin Elizabeth de laatste tijd zo vaak een zonnebril op heeft

De laatste tijd werd koningin Elizabeth steeds gespot met een zonnebril. Dat bleek geen nieuwe favoriete accessoire van de koningin te zijn, maar ze had er een goede reden voor.

Volgens persbureau Reuters is koningin Elizabeth vorige maand namelijk geopereerd aan staar. Dat gebeurde in het King Edward VII’s Hospital, een privéziekenhuis in Londen. Buckingham Palace heeft laten weten dat de ingreep gepland was omdat de koningin minder zag door vertroebeling van de ooglens.

Verplichtingen

Koningin Elizabeth heeft geen officiële verplichtingen af moeten zeggen als gevolg van de operatie, maar verscheen wel meerdere keren met een zonnebril op haar neus. En dat stond haar ook eigenlijk gewoon heel goed.

Bron: ANP. Beeld: Getty.