Oud-minister Ella Vogelaar overleden

De familie van oud-minister Ella Vogelaar heeft bekend gemaakt dat zij dinsdag plotseling is overleden. Ze is 69 jaar geworden.

In een verklaring schrijft de familie dat Ella Vogelaar als geruime tijd aan depressies leed en zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. Dit maakt de NOS bekend.

Advertentie

Ella Vogelaar overleden

De politica is vooral bekend geworden als minister voor Wonen, wijken en integratie in het kabinet Balkenende IV voor de Partij van de arbeid. In die tijd zette ze zich vooral in voor probleemwijken. Die wijken zullen altijd bekend blijven staan als Vogelaarwijken. Haar bedoeling was dat de 40 wijken binnen 10 jaar aanzienlijk leefbaarder zouden worden. Na anderhalf jaar moest ze opstappen, nadat de partij het vertrouwen in haar had opgezegd.

Na haar politieke carrière koos Ella Vogelaar ervoor om te werken bij raden van bestuur van een woningbouwvereniging en een pensioenuitvoerder. Ze was onlangs met pensioen gegaan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP