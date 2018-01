Ellemieke Vermolen schrijft een emotioneel bericht aan haar jarige zoontje

Noah, de oudste zoon van Ellemieke Vermolen en Sergio Herman, wordt vandaag 9 jaar. Dat viert de trotse moeder met een prachtige foto op Instagram.

Bij de foto schrijft Ellemieke: “Your birthday is the happiest day of my life! Nine years ago, you made me for the first time a mom! You are the most beautiful gift ever. I’m so grateful, thank you so much! I love you.”

Zoon

Ellemieke en Sergio hebben nog een zoon, Zenna. In maart vorig jaar verloren ze hun derde kindje, Josha, vlak voor de geboorte.

Bron: Instagram Ellemieke Vermolen. Beeld: ANP