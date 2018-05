Ellemieke Vermolen herdenkt overleden zoontje vandaag met déze foto

Ellemieke Vermolen heeft een lieve foto op Instagram geplaatst om haar overleden zoontje te herdenken.

Ruim een jaar geleden overleed Joshua, vlak voor de geboorte. Sergio Herman, de man van Ellemieke, en zijzelf waren er kapot van.

De presentatrice is op een zonnige bestemming en laat weten dat ze haar jongen nog altijd mist. Sergio zei eerder over het grote verlies: “De eerste veertien dagen na de bevalling kwam ik zonder slaappil de nacht niet door. Toen ik weer begon te werken, stond ik elke avond onder de douche te kotsen van ellende omdat ik die verschrikkelijke beelden van de bevalling en ons dode kindje weer voor me zag.”

De zoontjes van Ellemieke en Sergio, Noah en Senna:

Bron & Beeld: Instagram