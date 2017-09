Ter ere van hun trouwdag heeft Ellemieke Vermolen op haar Instagram-account een mooi eerbetoon geplaatst aan haar man, topkok Sergio Herman.

Het was een heel moeilijk jaar voor Ellemieke Vermolen en Sergio Herman. In maart verloren ze hun ongeboren derde kindje, Josha. En in mei overleed de vader van Sergio.

Zeeuwse rots

Dat het echtpaar na deze verdrietige gebeurtenissen nog altijd samen sterk staat, blijkt wel uit de tekst die Ellemieke vandaag geplaatst heeft. Bij een prachtige fotocompilatie schrijft ze: “Love is a very special flow. Al negen jaar zijn we man en vrouw, al negen jaar sta ik naast je, soms voor je (om je te beschermen) maar altijd achter je! Ik geloof in jou, in ons. We zijn samen gegroeid. We kunnen delen en loslaten maar vooral kunnen we elkaar laten zijn wie we willen zijn, met respect & liefde. Je bent mijn Zeeuwse rots in de branding… Sergio Herman, ik hou van jou met heel mijn ziel”.

Bron: Instagram Ellemieke Vermolen. Beeld: ANP