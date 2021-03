Ellemieke Vermolen deelt intieme foto van stilgeboren kindje

Lieve (34) en haar tweelingzus deelden alles samen. Hun vriendengroep, hobby’s en zelfs hun carrière. Totdat Lieves zus een vriend kreeg door wie ze uit elkaar dreven. Jarenlang was er geen contact en rouwde Lieve om haar verloren zus. Tot nu. “Af en toe bellen we stiekem zonder dat mijn zwager dat weet.”

Lieve: “Mijn eeneiige tweelingzus is heel mijn leven mijn beste vriendin geweest. Mijn zielsverwant. We waren altijd samen, hadden dezelfde vriendinnen, dezelfde hobby’s en we werkten zelfs samen. Totdat zij een vriend kreeg die haar isoleerde van de buitenwereld. Jarenlang sprak ik haar niet. Tot dit jaar.”

“In onze tienertijd waren we nog twee handen op één buik. Sterker nog, we braken door als model en reisden heel wat af met z’n tweetjes. Het was heel bijzonder om dat allemaal samen mee te mogen maken. Maar toen kreeg mijn zus een vriend. Hij vond modellenwerk ordinair en dwong haar ermee te stoppen. Op mij zou dat veel invloed hebben: we werden vaak samen geboekt voor shoots en als zij zou stoppen met modellenwerk, zou mijn carrière ook veranderen. Toch koos mijn zus voor haar vriend en stopte ze met haar werk en grote passie.”

Banden verbroken

“Dat ze een stap terugnam uit onze carrière was al pijnlijk genoeg. Maar ik merkte dat ze langzamerhand ook meer afstand van mij nam. Op een gegeven moment wilde ze me zelfs helemaal niet meer spreken en ook haar vriend maakte duidelijk dat hij liever niet had dat ik nog langs kwam. Ondertussen hoorde ik van vriendinnen dat mijn zus ook de banden met hen had verbroken. Langzamerhand raakte ze geïsoleerd.”

Loslaten

“In het begin heb ik het daar heel moeilijk mee gehad. Ik schreef haar brieven, probeerde haar te bellen en reed af en toe eens langs haar huis. Maar ik kreeg geen gehoor. Ik schakelde hulpinstanties in omdat ik me zorgen maakte. Maar steeds weer kreeg ik te horen dat ik haar niet kon helpen. Ik moest wachten tot ze zelf bij haar vriend weg zou gaan. Toen ik een paar jaar geleden naar Amerika emigreerde, besloot ik haar dan ook los te laten.”

Slapeloze nacht

“Ik ging door een rouwproces heen, maar vond mezelf langzamerhand terug. Ik was net gewend aan mijn ‘nieuwe leven’ zonder haar, toen corona uitbrak. Noodgedwongen verhuisde ik tijdelijk terug naar Nederland. En ineens was ik weer dichtbij mijn tweelingzus. Ik voelde haar nabijheid. Dat gevoel was zelfs zo sterk, dat ik op een zekere nacht lag te woelen en niet in slaap kon komen. Pas om 5 uur ’s ochtends viel ik in slaap. Ik had via via gehoord dat mijn zus zwanger was en achteraf bleek dat mijn zus die nacht aan het bevallen was. Op het moment dat ik weer in slaap viel, was haar kindje geboren.”

Uitpraten

“Het is zo bizar dat onze band nog zo sterk was, ook al had ik haar al jaren niet gezien. Dat besef zorgde ervoor dat ik haar weer heel graag wilde spreken en zien. Daarbij was onze moeder bijna jarig en die wilde ons beiden heel graag op haar verjaardag hebben. Wat ook de reden was dat haar vriend ons uit elkaar wilde halen en zij mij uit haar leven wiste, we móesten het uitpraten. Voor onszelf en voor onze moeder.”

Emotioneel gesprek

“En dat deden we. Deze zomer voerden we een lang, emotioneel gesprek. We hebben allebei onze eigen kant van het verhaal, maar dat is oké. Ik besef goed dat ze vanwege haar vriend een heel ander beeld heeft gekregen van de situatie. Toch was het een fijn gesprek dat we met elkaar voerden; het bracht ons dichter bij elkaar.”

Tweelingzus terug

“Sinds die dag spreken mijn zus en ik elkaar weer. Af en toe belt ze me, stiekem, als ze niet bij haar vriend is. De gesprekken zijn nog wat onwennig. Maar het is een begin. Ik hoop natuurlijk dat we ooit weer zo close kunnen worden als vroeger. Maar tot die tijd ben ik zielsgelukkig dat ik mijn tweelingzus weer een beetje terug heb gekregen.”

Interview: Eva Breda. Beeld: iStock.