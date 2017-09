Ellemieke Vermolen herdenkt overleden zoontje precies halfjaar later

Het is een halfjaar geleden dat Ellemieke Vermolen en Sergio Herman hun zoontje Josha vlak voor zijn geboorte verloren.

Ellemieke staat bij dit hartverscheurende moment stil door een foto op Instagram te delen met een prachtige tekst.

The love of a mother starts before birth, our love will never end. Miss you my sweet little Angel #today6months #stillborn #angelboy #đź’«Joshađź’« #đź’™ Een bericht gedeeld door ELLEMIEKE VERMOLEN (@ellemieke_vermolen) op 2 Sep 2017 om 3:04 PDT

“De liefde van een moeder begint al vóór de geboorte en onze liefde eindigt nooit. Ik mis jou mijn lieve kleine engel.”

In maart kregen Ellemieke en Sergio te horen dat hun baby’tje Josha was overleden doordat de navelstreng om zijn nek vastzat. In bovenstaande video spreekt Sergio voor het eerst over het verlies van hun kleine jongen.

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: ANP.