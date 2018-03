Ellemieke Vermolen herdenkt overleden zoontje op mooie wijze

Vandaag is het één jaar geleden dat Ellemieke Vermolen en haar man Serigio Herman hun zoontje Josha verloren. Het kindje kwam te overlijden nog voordat hij geboren was doordat de navelstreng om zijn nek zat.

Ellemieke deelt op Instagram op welke manier ze deze dag doorbrengt.

Een cadeautje

Het gezin liet een ballon de lucht in waaien met daaraan een cadeautje. ‘Vorig jaar waren het 19 ballonnen, vandaag 1 met een cadeautje omdat je jarig bent. We missen je, aller liefste kleintje van ons’, schrijft ze erbij. In de reacties onder de foto probeert iedereen zijn steun te betuigen op deze droevige dag voor Ellemieke.

19 ballonnen

Ellemieke’s man, chefkok Sergio Herman, deelde vorig jaar een soortgelijke foto op Instagram met de tekst: ’19 ballonnen gingen gisteren tijdens de enigste zonnestraal die dag de lucht in! Prachtig en zeer droevig en ondragelijk moment….het meest vreselijke in mijn leven. Iets wat een groot litteken gaat achterlaten voor de rest van ons leven!’.

Josha

Het derde kindje, na Noah en Zenna, van Ellemieke en Sergio leek een jaar geleden niet vanzelfsprekend. Een paar weken voordat Ellemieke uitgerekend was, overleed het kindje in haar buik.

Bron: Instagram, ANP