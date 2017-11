Actrice Ellemijn verloor 3 kinderen bij de bevalling en kreeg 4 miskramen

Ellemijn Veldhuijzen van Zanten (49) is onder meer bekend van de serie Rozengeur en Wodka Lime. Ze vertelt nu open over wat ze heeft meegemaakt in haar leven.

“Ik ben in totaal 10 keer zwanger geweest”, vertelt ze aan LINDAnieuws.

Wat een verhaal

De eerste keer raakte ze zwanger van een meisje, Jasmijn. Haar eerste dochter had teveel vocht in haar nek, waardoor ze nooit zou kunnen leven. Ze had nooit normaal kunnen ademhalen. “Als je al een kind hebt moeten verliezen, kun je niet meer onbevangen zwanger zijn.” Toch raakte ze weer zwanger en even was ze door het dolle heen van geluk. Maar na 7 weken ging het weer mis. Het hartje stopte met kloppen. Vervolgens raakte ze opnieuw zwanger van haar 3e dochter, Tijgertje, maar ook haar verloor ze.

Toch kreeg ze na alle ellende 2 kerngezonde zoons, Victor en Boaz. Maar 1,5 jaar later wilde ze nog een kindje en was het weer raak: ze kreeg een vroege miskraam.