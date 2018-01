Presentatrice Ellen Degeneres is jarig en je gelooft nooit hoe oud ze is geworden

Ellen DeGeneres mag dan een Amerikaanse televisieshow presenteren, ze is bekend over de hele wereld. Vandaag viert de presentatrice haar verjaardag, maar je gelooft nooit hoe oud ze is geworden.

Ellen blaast namelijk vandaag alweer 60(!) kaarsjes uit. Dat had je haar toch nooit gegeven? De presentatrice is dagelijks te zien op televisie, sinds kort ook weer in Nederland, maar haar drukke leven lijkt geen sporen achter te laten op haar uiterlijk. De show is altijd nog een succes dus Ellen gaat waarschijnlijk niet snel met pensioen.

So happy for these three. Een bericht gedeeld door Ellen (@theellenshow) op 5 Jan 2018 om 9:32 (PST)

My favorite septopus is here today. Een bericht gedeeld door Ellen (@theellenshow) op 25 Jan 2018 om 9:54 (PST)

Bron: Beaumonde.nl. Beeld: Gettyimages.