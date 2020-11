Ellen Dikker gaat op een digitaal dieet: “Ik surfde urenlang op het internet”

Door corona ligt het werk van cabaretière Ellen Dikker al maanden stil. Alle tijd dus om haar kasten uit te mesten of die duizend foto’s van haar kinderen te sorteren voor een babyboek. Maar daar komt Ellen niet aan toe…

Natuurlijk weet ik dat het niet goed is. Urenlang op mijn telefoon surfen van Facebook naar Instagram naar Nu.nl en weer terug. Maar ik kan zo lekker verdwalen. Een filmpje van panda’s die van een glijbaan afglijden, een artikel over Johnny Depp en dan direct zijn Instagramaccount even bekijken of het laatste nieuws over corona checken om mezelf dan ineens, een half uur later, te betrappen op het terugkijken van een talkshow van gisteren. Hangend in mijn pyjama op de bank rondcirkelen in dat altijd uitdijende internetuniversum. Tot ik trek krijg, op mijn horloge kijk en tot mijn schrik zie dat het al lunchtijd is. Weer de hele ochtend verprutst met… niks!

Het zat me al niet lekker, maar toen ik de film The Social Dilemma zag, wist ik dat het roer om moest. Want daar zag ik hoe we gemanipuleerd worden om zo lang mogelijk als een zombie aan dat scherm vastgeplakt te blijven zitten. Ze hebben me verdorie bij de kladden en dat vind ik onverdraaglijk. Ik wil zélf bepalen hoe ik mijn tijd inricht. Dus daag ik mezelf uit met een experiment: een maand lang op digitaal dieet.