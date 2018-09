Blij babynieuws voor oud-hockeyster Ellen Hoog

Ellen Hoog (32) en haar partner Kelvin de Lang maken vandaag via Instagram bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. “Baby on board”, schrijft Ellen bij het vrolijke kiekje.

Ellen en Kelvin stapten in juni vorig jaar in het huwelijksbootje en nu is er dus een kleintje onderweg.

In september 2016 stopte Ellen als speelster van het Nederlands elftal en in mei 2017 besloot ze ook te stoppen bij haar club AH&BC. De blondine bracht daarna een kookboek uit en presenteerde met collega-hockeyster Naomi van As te zien in het SBS-programma 24 uur mandekking. Kelvin is oud-voetballer en scout nu nieuw talent.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤❤ BABY ON BOARD ❤❤ Een bericht gedeeld door Ellen Hoog (@ellen_hoog) op 11 Sep 2018 om 7:06 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ellen Hoog (@ellen_hoog) op 26 Jun 2018 om 11:48 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP