Ellen Hoog deelt kiekje van haar babybuik

Ellen Hoog (32) en haar man Kelvin de Lang maakten halverwege september bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Vandaag trakteerde Ellen haar volgers op Instagram op een buikfoto.

De hockeyster is nu zo’n vier maanden in verwachting. Op Instagram deelt ze haar babybuik met de tekst: ”Lekker uitbuiken na de kerst”. In december liet Ellen weten dat ze in blijde verwachting zijn van een meisje.

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker uitbuiken na de kerst 💕🤰 Een bericht gedeeld door Ellen Hoog (@ellen_hoog) op 7 Jan 2019 om 9:19 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 💕💕💕 It’s a girl!! Twee blije eieren hier 💕💕💕 Een bericht gedeeld door Ellen Hoog (@ellen_hoog) op 7 Dec 2018 om 8:14 (PST)

