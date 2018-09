Zó reageert Ellie Lust op 'gedwongen vertrek' bij de politie

Ellie Lust is jarenlang het boegbeeld geweest van de politie. De geliefde woordvoerder blijkt toch niet geheel vrijwillig te zijn vertrokken bij de politie.

Ze is niet ontslagen, maar er werd wel druk op haar uitgeoefend. Oftewel: ze had geen andere keuze meer. Ze moest kiezen tussen het werk voor de televisie als BN’er of voor het werk als politievrouw.

Boos en verdrietig

Ellie deed mee aan Wie is de Mol? en heeft ook haar eigen programma, Ellie op patrouille. Ze is boos en verdrietig dat ze niet langer kan werken als politiewoordvoerder. Ze wil nu dan ook echt even ‘tot zichzelf komen’.

In een interview dat zaterdag in het Parool verschijnt staat een eerste reactie van haar: “Ik dacht: het kan toch niet waar zijn, mijn pistool inleveren en mijn legitimatie, en mijn uniform. Ik zag het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie? En ik wil niet zielig doen, maar ik wil wel eerlijk zeggen hoe het is gegaan. Het heeft me zo ontzettend veel pijn gedaan.” Ellie werkte sinds 1987 bij de politie Amsterdam.

Ze had geen keuze en kon echt niet blijven. “Het blijf-scenario was: we gaan een passende functie voor je vinden binnen het korps. Het woordvoerderschap werd daar al niet meer in genoemd. Een blijf-scenario waar ik dus ook nooit voor zou kiezen. Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld. Ik kon al niet meer blijven.” Ze gaat nu programma’s maken voor de AVROTROS, zo laat iemand van de omroep weten.

We lezen zaterdag graag haar hele verhaal in het Parool.

Bron: Parool. Beeld: ANP