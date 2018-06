Politiewoordvoerster en televisiebekendheid Ellie Lust (51) is vandaag precies dertien jaar getrouwd met haar grote liefde Boukje. Ze post daarom een mooi plaatje van haar, Boukje en hun andere gezinslid.

“13 jaar getrouwd! 👭❣#mijngroteliefde”, zet Lust erbij.

Relatie

De twee ontmoetten elkaar in Zürich bij een volleybalwedstrijd, liet ze al eerder in een interview met Libelle weten. Ze was direct verkocht. Maar op dat moment zat ze nog in een relatie met Jolanda. “Weer thuis zei ik het meteen tegen Jolanda: ik kan niet meer verder met jou. Ik ben pijnlijk eerlijk geweest. We waren vijfeneenhalf jaar samen, hadden samen een huis gekocht. Maar ik móest voor Boukje kiezen.”

Ziekte

In het interview liet ze weten dat er in 2006 bij Boukje borstkanker werd geconstateerd, maar ze zich konden richten op beter worden. “Ik denk dat we heel erg geleerd hebben wat we aan elkaar hebben. Wij zijn een heel goed team, zo voelt het. Een leven zonder Boukje kan ik me niet voorstellen. Ik ben nergens zo thuis en zo veilig in wie ik ben als bij haar.”

13 jaar getrouwd! 👭❣#mijngroteliefde Een bericht gedeeld door Ellie Lust (@lustellie) op 22 Jun 2018 om 12:50 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Rossi & Blake