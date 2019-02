Ellie Lust deelt emotioneel bericht op de sterfdag van haar moeder

Het is een zware dag vandaag voor Ellie Lust: precies 20 jaar geleden overleed haar moeder plotseling. Ze staat stil bij haar sterfdag met een mooi portret.

“Vandaag 20 jaar geleden overleed zij. Plotseling. Zij leerde ons liefde, aandachtig zijn, zorgzaamheid, het goede doen ook als niemand kijkt. Er is zoveel dat ze niet met ons heeft kunnen beleven”, schrijft ze namens haar en haar identieke tweelingzus Marja. “Ze heeft onze partners nooit ontmoet, haar kleinzoon nooit vast kunnen houden. Ze is nooit in de huizen geweest waar we nu wonen.”

Wees gerust lieve moeder

Ellie Lust vertelde al eerder dat ze uit een traditioneel gezin komt en haar ouders moeite hadden met haar geaardheid. Maar daarentegen was het ook een heel warm gezin. Ze schrijft in de emotionele tekst daarom geruststellende woorden: “Zoveel geluks-en verdrietmomenten waarin we haar pijnlijk hebben gemist. En nu zijn we 20 jaar verder sinds die dag. Wees gerust lieve moeder, we zijn gezond, gelukkig en houden elkaar nog altijd stevig vast. We zijn dankbaar dat jij onze moeder mocht zijn in dit aardse leven.”

Een prachtige tekst die ze heeft geschreven voor haar moeder. En wat lijkt mevrouw Lust toch op haar dochters:

Bron & beeld: ANP & Instagram