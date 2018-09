Ellie Lust maakt groot nieuws bekend

Ellie Lust begon haar televisiecarrière in verschillende opsporingprogramma’s en werd na haar deelname aan het programma Wie is de Mol in één klap een BN’er. Dat bevalt haar zo goed dat ze een grote stap neemt in haar carrière.

Ellie Lust gaat weg bij de politie in Amsterdam en gaat zich volledig op haar televisiecarrière richten. Dit zegt ze in een interview dat Het Parool zaterdag publiceert in de weekendbijlage PS van de Week. Haar collega’s zijn woensdag over haar vertrek geïnformeerd.

Woordvoerder

Lust begon in 1987 bij de politie. Sinds 2007 was ze woordvoerder. Ze schoof regelmatig aan bij opsporingsprogramma’s en was het gezicht van het politienetwerk Roze in Blauw. Na haar deelname aan Wie is de Mol? in 2016 kreeg Lust een eigen televisieprogramma, Ellie op Patrouille, waarvan eerder dit jaar het eerste seizoen werd uitgezonden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP.