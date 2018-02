De eerste aflevering van ‘Ellie op patrouille’ is een groot succes: bijna 1,4 miljoen mensen stemden af op NPO1. Kijkers waren vol lof over de kordate Ellie Lust. Op één moment na dan…

Ellie is in Bogota, de hoofdstad van Colombia, en ontdekt tijdens een alarmdienst het grote verschil tussen dag en nacht. #EllieopPatrouille zie je vanaf dinsdag 21:25 op @NPO1! pic.twitter.com/DXO4LV7h03 — AVROTROS (@AVROTROS) 24 februari 2018

In de eerste uitzending is Ellie Lust in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Ze patrouilleert tijdens een alarmdienst te paard in de armste wijken van de stad, assisteert vanuit een helikopter bij een achtervolging en werkt mee aan een grootschalige drugsinval.

Dat doet ze met de nodige dosis humor en relativering, vonden de kijkers. Die waren dan ook vol lof over haar optreden in Colombia.

Ellie tegen een groep agenten in miljoenenstad Bogotá: “Ze leren me nog wel kennen hier”. The name is Lust. Ellie Lust. #EllieopPatrouille — La Molina (@LaMolina20) 27 februari 2018

Met die vrouw maak je een integraal uitgezonden wandelvakantie nog tot leuke tv!!! #EllieopPatrouille — Joris van den Berg (@jorisvdberg) 27 februari 2018

Ellie kan het allemaal zo lekker in Jip en Janneke taal uitleggen. Ik hou er van. #EllieopPatrouille — Joey (@Dance19834) 27 februari 2018

Genoten van de eerste aflevering #EllieopPatrouille 😁 veel respect voor Ellie. Superknap dat je dit doet! — @Lisa (@LisaEHBO) 27 februari 2018

Leuk geprobeerd, pik. Je hebt hier wel met Ellie Lust te maken he. #EllieopPatrouille pic.twitter.com/WlztTdAiv6 — Tim Schaap (@timmieschaap) 27 februari 2018

Nederland heeft elke dag een beetje Ellie Lust nodig. — Tim Calis (@TimCalis) 27 februari 2018

#EllieopPatrouille het mooiste stukje was dat er nog een motoragent bij de arrestanten in het busje was opgesloten #professioneel — Alfred Stegeman (@AlfredStegeman1) 27 februari 2018

Er was slechts één momentje dat het misging. Toen een motoragent per ongeluk opgesloten werd alsof ‘ie een arrestant was. Oeps… Maar dat zorgde dan wel weer voor mooie televisie.

Per ongeluk de motoragent opgesloten in’t busje bij 1 dronken en 1 agressieve arrestant. Ellie gaat lekker! #EllieopPatrouille — Annica Peeters (@AnnicaPeeters) 27 februari 2018

En dan willen we deze tot slot nomineren als leukste tweet tijdens de uitzending.

In het Parool zei Ellie al eerder dat ze geen seconde over haar deelname na hoefde te denken : “Ik wist meteen: dít is wat ik wil. Voor mij persoonlijk is het een waanzinnige kans om met dertig politiejaren achter de rug te kijken hoe mijn baan in heel andere landen zou zijn geweest.”

Lust was eerder al publieksfavoriet in de spelshow ‘Wie is de mol..?’. Daar maakte ze zich onsterfelijk met de term ‘etherdiscipline’, waarmee ze de deelnemers bijbracht hoe ze efficiënt gebruik moesten maken van hun portofoon – fans brachten zelfs etherdiscipline-T-shirts op de markt.

Gemist? De aflevering is natuurlijk terug te kijken.

