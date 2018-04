Ellie Lust: "Ik ben wel ingewikkeld voor de politie"

Ellie Lust is al jaren politiewoordvoerder en sinds kort ook een bekende Nederlander. Want ze is steeds vaker op televisie te zien.

Zo scoort ze een hit met haar eigen programma Ellie op patrouille, waarin Ellie naar het buitenland vertrekt om te kijken hoe het dáár aan toegaat, bij de lokale politie. Het is niet altijd hetzelfde als in Nederland. “De omstandigheden en de middelen verschillen ongelooflijk”.

Net even anders

“De politie heeft mij de ruimte gegeven om dit te maken. Maar de politie wilde geen samenwerking met het programma, dus ik heb het volledig op mijn eigen titel gemaakt.”

“Ik onderscheid me op deze manier. Er zijn heel veel collega’s die zich op de één of andere manier onderscheiden, maar het is af en toe toch wel een beetje een geharnaste organisatie, dus dat vindt men lastig. ‘Wat moeten we nou met die Ellie lust, moeten we die nou houden, omarmen?’ Of is het dan beter dat ze weggaat”, legt Ellie bij Pauw aan tafel uit.

Volgens Ellie wordt er nu overlegd of zij blijft werken bij de politie of dat ze zich toch volledig op haar televisiecarrière wil en gaat richten. “Ik sta nu op het spreekwoordelijke kruispunt. Maar de politie loslaten, is niet zomaar gedaan. Het is wie ik ben.” Ellie werkt al ruim 20 jaar bij de politie van Amsterdam. Wat de toekomst haar dan brengt? “We hebben er gesprekken over. Maar we gaan er goed uitkomen, wat de uitkomst ook gaat zijn.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP