Dubbelinterview: Ellie Lust & Remy Bonjasky

Ellie Lust is inmiddels Neerlands bekendste politievrouw (Wie is de mol?, Ellie op Patrouille), en Remy Bonjasky is de beste Nederlandse kickbokser aller tijden, die ondertussen tevreden kan terugblikken op een zeer succesvolle carrière. Samen hebben ze meer gemeen dan je op ‘t eerste gezicht zou denken. Ellie: “Ik kan me jou wel bij de politie voorstellen, Remy.”

Ellie, in uniform: “Hoe blauw ben jij, Remy?”

Remy, in trainingspak: “Er was een tijd waarin ik weinig positieve associaties had bij de politie, omdat ik regelmatig op een vervelende manier met jullie in aanraking kwam. Toen ik als kickbokser wat begon te verdienen, kocht ik een leuke auto. Als ik daarmee door Amsterdam-Zuidoost reed, werd ik regelmatig door jouw collega’s aangehouden. Dat kon niet in hun ogen: een donkere jongen in zo’n dure auto. Daar werd ik weleens pissig van. Mijn beeld van de politie was daardoor niet best.”

E.: “Snap ik wel.”

R.: “Nadat ik me een keer bij het tv-programma Pauw boos had gemaakt over dat etnisch profileren, vroeg een politieman die in mijn sportschool traint of ik het leuk zou vinden om een keer met hem mee te lopen. Ik ben toen een nacht met de politie van Almere op pad geweest. Het was superleuk en superspannend. Ik heb toen gezien hoe moeilijk, intensief en mooi het politiewerk is, en hoeveel erbij komt kijken. Het is bijvoorbeeld nog niet niks om iemand aan te houden. Voor als iemand dreigend op je af komt gelopen, heb je een aantal dingen aan je gesp hangen. Nee, dat heet anders…”

E.: “Je koppel.”

R.: “O ja, dat was het. Wat moet je doen? Trek ik mijn pistool, kies ik voor pepperspray, grijp ik naar mijn wapenstok? Dat moet je in een fractie van een seconde beslissen. Maar als je het verkeerde doet, omdat je dacht dat degene tegenover je een mes in zijn handen had maar het blijkt een telefoon te zijn, dan heeft dat grote gevolgen. Als je iemand aanhoudt – leerde ik ook – heb je daar doorgaans een reden voor. Destijds voelden mijn vrienden en ik ons gepakt op onze huidskleur, maar dat is vast niet altijd zo geweest. In een blanke wijk zullen er meer blanke mensen worden aangehouden; in een donkere wijk meer donkere.”

E.: “Er moet wel altijd een aanleiding zijn om iemand te controleren. Vanuit een soort beroepsdeformatie zijn daar soms verkeerde keuzes in gemaakt. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar ik denk dat er nu meer bewustzijn over is.”

R.: “Ik heb zeker het idee dat er bij jullie hard aan wordt gewerkt. Merk jij dat er onder collega’s gediscrimineerd wordt? Heb jij dat misschien zelf meegemaakt?”

E.: “De tijd van ‘Hé homo, haal voor mij ook even koffie’ kan ik me nog goed herinneren. Het is niet kwaad bedoeld, maar je kunt het nooit meer niet gehoord hebben. Ik weet dat er collega’s zijn die zeggen: voor mij is het binnen onveiliger dan buiten. Zo hebben onze moslimcollega’s het nu niet altijd makkelijk. Als je je baard laat staan, ben je voor sommigen al verdacht. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar de samenleving polariseert en dat zie je soms ook terug bij de politie. Daarom is diversiteit zo belangrijk. Ik zeg altijd: we kunnen pas een goede politie zijn als de buitenwereld zich herkent in onze binnenwereld. Dan pas zal de burger denken: dit is mijn politie. Het zijn spannende tijden. Je probeert de goede keuzes te maken, maar dat lukt niet altijd.”

R.: “Dat herken ik wel. Als je vroeger vertelde dat je aan kickboksen deed, dachten mensen dat je een halve crimineel was. Er gebeurden in die tijd ook echt vervelende dingen in mijn sport. We zijn er nog lang niet hoor, er gebeuren nog steeds verkeerde dingen, maar het is nu een stuk beter. Daar zet ik me voor de volle honderd procent voor in. Maar ook hier: als je tien dingen goed doet, hoeft er maar één ding fout te gaan en je kunt opnieuw beginnen.”

Interview Liddie Austin. Beeld: Robert Alexander